Autoflight bije rekord świata w najdłuższym locie eVTOL. Setki kilometrów na jednym ładowaniu

Wracając jednak do samej taksówki, zdaniem ekspertów konstrukcja typu lift-and-cruise poświęca pewną wydajność w imię prostoty - w locie rejsowym jej podpory nośne pozostają odsłonięte, teoretycznie pozbawiając samolot zasięgu w porównaniu z bardziej złożonymi konstrukcjami pochylonych śmigieł. Dlatego nieco zaskakujące jest, że maszyna była w stanie pobić rekord długości lotu, ale ten został oficjalnie zweryfikowany przez awionikę innej firmy, więc nie ma co do niego wątpliwości.



Co prawda należy zauważyć, że lot odbywał się bez dodatkowego obciążenia w postaci pasażerów, więc realny zasięg w takich zastosowaniach będzie krótszy, ale wyczyn i tak jest imponujący i pozwala ugruntować pozycję firmy jako jednego z ważnych zawodników rynku eVTOL. Firma spodziewa się, że do 2025 roku uzyska niezbędne certyfikaty i będzie mogła realnie myśleć o zastosowaniach konsumenckich.



Ten lot jest zarówno wielkim uroczystym kamieniem milowym, jak i świadectwem niesamowitego wysiłku zespołu i postępów w testowaniu i stopniowym zwiększaniu osiągów samolotu. To niezwykłe osiągnięcie, które pokazuje możliwości naszego samolotu i cieszymy się, że możemy kontynuować pracę nad kolejnymi celami, aż do uzyskania certyfikacji EASA w 2025 r. powiedział prezes Autoflight Omer Bar-Yohay w komunikacie prasowym.