To ważne wydarzenie dla komercyjnego lotnictwa - wracają samoloty, które są w stanie latać z prędkościami przekraczającymi barierę dźwięku. Kiedy w listopadzie 2003 roku po raz ostatni wzbił się w powietrze ponaddźwiękowy Concorde, wydawało się przez chwilę, że producenci samolotów porzucili marzenia o komercyjnych lotach hipersonicznych. Jedną z nielicznych firm pracujących nad samolotem ponaddźwiękowym jest Stratolaunch. Do testów używa największego samolotu świata.

