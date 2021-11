Elektryczny samolot Rolls-Royce'a bije rekord prędkości [WIDEO]

Samolot o nazwie Duch Innowacji (Spirit of Innovation) tak naprawdę ustanowił trzy rekordy. Najważniejszym z nich jest rekord prędkości. Maszyna Rolls-Royce'a rozpędziła się do aż 623 km/h. Oprócz niego, padł też rekord wznoszenia się do 3000 metrów, który wyniósł 202 sekundy, a także rekord prędkości na dystansie 15 kilometrów, czyli 292,8 km/h.

Wszystkie rekordy zostały przyjęte przez Fédération Aéronautique Internationale (FAI), Światową Federację Sportów Lotniczych, i czekają na oficjalną certyfikację. Inżynierowie Rolls-Royce'a nie spoczną na laurach. Już szykują się do kolejnych modyfikacji swojej maszyny, by zwiększyć jej możliwości.

Nie chodzi tutaj o stricte bicie rekordów zarezerwowanych dotychczas przez maszyny o napędzie spalinowym, najważniejszą kwestią jest pokazanie, że napędy elektryczne w samolotach już teraz mogą oferować praktyczne zastosowanie. I to nie tylko lotnictwie komercyjnym, ale właśnie najbardziej wymagającym lotnictwie sportowym i wyczynowym.

Sekretem Ducha Innowacji jest napęd. Oparty jest on na trzech silnikach 750R, co przekładać ma się na 500 koni mechanicznych mocy. Jeśli chodzi o akumulator, to jest to prawdziwa perełka. Na pokładzie znalazł się pakiet składający się z 6000 indywidualnych ogniw, który zapewnia zasięg 320 kilometrów na jednym ładowaniu. Rolls-Royce podał, że są to najgęściej upakowane ogniwa akumulatora, jakie kiedykolwiek zastosowano w przemyśle lotniczym.