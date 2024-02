LOT kupuje nowe samoloty. To Boeingi 737 MAX, których inni nie chcą

Oprac.: Tomasz Kromp Lotnictwo

W 2024 i 2025 roku LOT poszerzy swoją flotę samolotów. Pod szyldem Polskich Linii Lotniczych będą latać nowe samoloty Boeing 737 MAX. Co ciekawe, to właśnie ten model miewał w ostatnich latach problemy techniczne, o których było dość głośno w mediach. Z tego względu wiele linii lotniczych, w przeciwieństwie do LOT-u, rezygnuje z zakupu tych jednostek.

Zdjęcie LOT poszerza flotę o nowe Boeingi 737 MAX. / AFP