Luksus na pokładzie wiatrakowca? Polski Argon GTL 915 iS może być hitem

Jeszcze niedawno wiatrakowce kojarzone były z tanim sposobem na latanie. Dzięki temu, że wirnik nośny pełni rolę skrzydła nośnego wiatrakowiec nie może jak helikopter zawisać nieruchomo w powietrzu, ale i tak wymaga bardzo krótkiego pasa do startu czy lądowania. Napęd stanowi śmigło (pchające lub ciągnące). Wiatrakowce posiadają wiele zalet: są lekkie, tanie oraz łatwiejsze w obsłudze niż śmigłowce. Potrafią osiągnąć prędkość do 150 kilometrów na godzinę i wznieść się na wysokość 1500 metrów. Są bardzo stabilne podczas lotu, a po złożeniu wirnika zajmują bardzo mało miejsca.

Zdjęcie Jeszcze kilka lat temu wiatrakowce przypominały motolotnie i nie miały kabiny / zdjęcie: Wikipedia / domena publiczna

W świecie lotniczym wiatrakowce były uważane za mało komfortowe, ale to może się zmienić za sprawą najnowszego modelu ARGON 915 iS, który jest produkowany w Polsce.



Zdjęcie Każdy wiatrakowiec ARGON 915 iS może być wyposażony w Glass Cockpit (duży wyświetlacz z parametrami lotu, silnika oraz, mapą) firmy GARMIN lub Kanardia oraz radio i transponder na życzenie / zdjęcie: Manufaktura Lotnicza. / domena publiczna



Wiatrakowiec ARGON to następca bardzo cenionego przez miłośników latania modelu XENON, który jest produkowany przez polską firmę Manufaktura Lotnicza. Wyposażony w silnik ROTAX 915 turbo o mocy 141 KM dwumiejscowy Argon GTL 915 osiąga prędkość przelotową do 180 km/h. Imponuje także innymi osiągami - jest w stanie wznieść na wysokość maksymalnie prawie 7 tysięcy metrów. Działa na zwykłej benzynie lub lotniczej, a pojemność jego dwóch zbiorników to łącznie 120 litrów. Producent podaje, że wiatrakowiec spala paliwo w tempie od 18 do 25 litrów na godzinę w zależności od obciążenia. Teoretycznie jest możliwe, że na jednym tankowaniu można latać nieprzerwanie przez sześć godzin.