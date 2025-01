Jakiś czas temu głośno było o niefortunnej grafice na etykietach świec "Snowed In" firmy Bath and Body Works, która miała być zdaniem producenta płatkiem śniegu, ale wiele osób widziało w niej nawiązanie do kapturów Ku Klux Klanu. Sytuacja z miejsca wzbudziła sprzeciw opinii publicznej, a producent musiał przepraszać za to, że nie wykazał się odpowiednią wrażliwością, przywołując wspomnienia - jak twierdzi Southern Poverty Law Center - jednej z "najstarszych i najbardziej niesławnych" grup nienawiści w Stanach Zjednoczonych.