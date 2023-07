Mieszczą się w dłoni, a Rosjanie się przed nimi nie ukryją

Drony Black Hornet Nano znowu w Ukrainie

Sprzęt wyposażony jest w kamerę, która daje operatorowi obraz w pełnym ruchu, może także wykonywać zdjęcia HD. UAV posiada w sumie trzy kamery, jedną skierowaną do przodu, drugą "patrzącą" na dół, a trzecia skierowana jest do przodu i w dół pod kątem 45 stopni.

Norweska armia ujawniła, że maksymalna prędkość tych małych pojazdów latających wynosi 21 km/h i mogą one przybywać w powietrzu przez 25 minut, przy czym poruszają się one praktycznie bezgłośnie. To bardzo ważna zaleta, ponieważ flota takich maszyn może niezauważona patrolować wybrany obszar okupowanych terytoriów i w trybie rzeczywistym dać armii ogląd na sytuację na linii frontu.