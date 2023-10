Myśliwiec F-22 Raptor zestrzelony przez FA-50, które kupiła Polska

Uważany za jeden z najnowocześniejszych i najdroższych samolotów bojowych świata, amerykański F-22A Raptor poległ w starciu z szkoleniowym i lekkim koreańskim FA-50 Golden Eagle podczas walki powietrznej. Polska zakupiła 48 samolotów tego typu. Aktualnie w naszym kraju już znajduje się osiem tych maszyn, a do końca roku ma być ich 12.

To niesłychane wydarzenie miało miejsce podczas ćwiczeń Cope Thunder 23 zorganizowanych przez Stany Zjednoczone nad wyspą Luzon na Filipinach. Podczas akcji, filipiński pilot krzyknął "Fox 2! Killed one Raptor on right turn!", co oznacza, że w starciu trafił i wyeliminował amerykański F-22A Raptor.

