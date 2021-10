Nadchodzi obowiązkowe OC na drony. Kary finansowe mają być dotkliwe

Ministerstwo Infrastruktury szykuje nowe przepisy. Mają one zrównać się z tymi obowiązującymi w innych krajach Unii Europejskiej. Jak informuje Bankier, jeśli wejdą one w życie, to jest wielce prawdopodobnie, że już od 1 stycznia 2022 roku drony o wadze powyżej kilograma będą musiały być dodatkowo ubezpieczone.

W Polsce kupuje się i korzysta z coraz większej ilości dronów. Wiąże się to ze wzrostem zagrożenia wypadkiem. W swoim zamyśle, nowe prawo ma chronić zarówno właścicieli dronów, jak i zwykłych ludzi oraz ich dobytek przed sytuacjami, w których droniarze nie będą w stanie pokryć finansowo szkód, jakie wyrządzi ich urządzenie latające.

Zdjęcie Niebawem właściciele dronów będą musieli liczyć się z kolejnymi wydatkami / Unsplash

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC dla drona miałaby wynosić 17 tysięcy złotych. Droniarze, którzy nie wykupią ubezpieczenia, będą musieli liczyć się z karą dochodzącą do 2 tysięcy złotych. Ministerstwo Infrastruktury chce też zmienić przepisy dotyczące użytkowania dronów o wadze od 250 gramów do 20 kilogramów.

Zmiany mają zaowocować umożliwieniem osobom w wieku powyżej 14 lat legalnego pilotowania drona o masie powyżej 250 gramów. Każdy młody właściciel drona będzie jednak musiał przejść obowiązkowe szkolenie zakończone zdanym testem online w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Nowe prawo jednocześnie uderzy w osoby poniżej 14. roku życia. One nie będą mogły w ogóle pilotować tych maszyn.