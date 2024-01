Odprawa w Balicach w końcu będzie wygodna. Znamy szczegóły

Odprawy pasażerów na lotniskach nie należą do najwygodniejszych. Zdają sobie z tego sprawę właściciele lotniska Kraków Airport, które postanowiły uprościć proces. W tym celu zdecydowano się na nową inwestycję związaną z zakupem specjalnych skanerów. Mają one uprościć w Balicach procedury bezpieczeństwa.

Nowe skanery w Balicach ułatwią odprawę pasażerów

Wspomniana inwestycja polega na zakupie przez władze lotniska Kraków Airport specjalnych skanerów CT. Plan zakłada kupno ośmiu takich urządzeń, które będą wykorzystywane przez obsługę w trakcie procesu odprawy. Skanery bazują na technologii tomografii komputerowej 3D i usprawnią stosowanie procedur z zakresu bezpieczeństwa.

Nowe skanery posłużą do sprawdzania bagażu pasażerów. W ten sposób stanie się zbędne wyciąganie znajdujących się w środku urządzeń elektronicznych czy płynów. Natomiast w przypadku kosmetyków zniknie konieczność osobnego pakowania w przezroczyste woreczki. Władze lotniska wierzą, że zwiększy to komfort podróżnych, a przy okazji skutecznie przyczyni się do zmniejszenia kolejek przy odprawie.

Jest to o tyle istotne również pod kątem limitu płynów w bagażu podręcznym. Stosowna decyzja nie została jeszcze podjęta przez władze lotniska Kraków Airport, ale możliwe, że górnica granica zostanie zwiększona, a nowe skanery usprawnią sprawdzanie przestrzegania przepisów. Na razie jednak szczegółowych informacji na ten temat nie ma.

Rozwiązanie w Kraków Airport jeszcze w tym roku

Nowe skanery trafią w ręce obsługi lotniska Kraków Airport jeszcze w tym roku. Warto dodać, że będzie to pierwszy port lotniczy w Polsce wyposażony w takie rozwiązanie. Wcześniej testowano je na lotnisku Chopina, co miało miejsce w lipcu zeszłego roku, ale finalnie nie zdecydowano się na zakup tego typu urządzeń. Podobne skanery stają się coraz powszechniejsze w krajach zachodnich oraz Stanach Zjednoczonych, ale tam również nie są na razie obowiązującym standardem. Tutaj jednak zamierza wybić się Wielka Brytania. Do końca roku podobne systemy mają zostać uruchomione we wszystkich lotniskach w tym państwie.