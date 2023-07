Twarde lądowanie

Pilot sześciomiejscowego samolotu Piper Meridian, zbliżając się do lotniska, zasłabł. Pasażerka, która znajdowała się z nim na pokładzie, nie namyślając się długo, przejęła stery samolotu, próbując uniknąć katastrofy. Co więcej, awaryjne lądowanie musiało odbyć się bez wysuniętego podwozia, co jeszcze bardziej skomplikowało sytuację.