W wywiadzie dla Ukrinform, państwowej agencji prasowej Ukrainy, Wasyl Zwarych, ambasador Ukrainy w Polsce, powiedział, że: "Do tej pory przekazano 10 MiG-29, ale możliwe, że Polska przekaże resztę - około 20 samolotów tego typu, które nadal są w służbie".

W maju bieżącego roku, Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej poinformował na konferencji prasowej w Kanadzie, że polska armia dostarczyła do Ukrainy 10 samolotów MiG-29, ale nie wyklucza, że może być ich więcej. Wcześniej pojawiły się też informacje, że Polska może przekazać do końca roku jeszcze ok. 4 samoloty, ale teraz okazuje się, że w przyszłym roku może być ich nawet 10.

