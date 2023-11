Ukraińscy piloci odbywają pierwsze loty F-16

Oprócz Polski, podstawowy serwis będzie odbywał się bezpośrednio w Ukrainie. Stany Zjednoczone dostarczą zapasy części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i innych komponentów do obsługi myśliwców F-16 do działania w warunkach bojowych przez co najmniej 3 miesiące.

Chociaż eksperci NATO uważają, że dostarczenie myśliwców F-16 do Ukrainy diametralnie nie zmieni sytuacji na froncie, to jednak celem jest nie tylko zadanie większych ciosów rosyjskiemu agresorowi, a w tym likwidacja większej liczby żołnierzy i sprzętu, ale również wyszkolenie pilotów do obsługi natowskich samolotów.

Ukraińska armia przystosowuje się do standardów NATO

Jeśli w przyszłości Ukraina ma stać się członkiem NATO, to musi przystosować armię do standardów Sojuszu. Tak naprawdę to już się dzieje, gdyż w większości przypadków żołnierze działają na froncie ze sprzętem NATO i w reżimie Sojuszu. Jednak pozostała jeszcze długa droga do całkowitego dostosowania się, a obsługa myśliwców F-16, czyli kultowych maszyn, będzie najlepszą drogą do realizacji tego celu.