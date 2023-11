USA ogłaszają nowy, ogromny pakiet pomocy dla Ukrainy

Najnowszy pakiet opiewa na kwotę 100 milionów dolarów i obejmuje dodatkowe zdolności obrony powietrznej, amunicję artyleryjską, broń przeciwpancerną i inny sprzęt, który ma pomóc Ukrainie w obronie jej suwerennego terytorium i walczyć o swoją wolność.

W ramach wsparcia militarnego o wartości 100 milionów dolarów, Waszyngton zobowiązał się dostarczyć na Ukrainę:

- Zestawy i pociski przeciwlotnicze Stinger;

- Jeden system rakiet artyleryjskich wysokiej mobilności (HIMARS) i dodatkową amunicję;

- Pociski artyleryjskie kal. 155 mm i 105 mm;

- Wyrzutnie rakietowe, śledzone optycznie i naprowadzane przewodowo (TOW);

- Systemy przeciwpancerne Javelin i AT-4;

- Ponad 3 miliony sztuk amunicji do broni strzeleckiej;

- Sprzęt do rozminowywania i usuwania przeszkód;

- Sprzęt na zimę;

- Części zamienne, do konserwacji i inny sprzęt pomocniczy.

Ukraina bezpieczna w sezonie zimowym

Cały sprzęt ma pojawić się w Ukrainie w ciągu najbliższych 2 tygodni. Nowy pakiet pomocy z USA został zapowiedziany przez samego sekretarza obrony USA, Lloyda Austina, który dziś (20.11) odwiedził Kijów i spotkał się tam z Wołodymyrem Zełenskim oraz przedstawicielami Sił Zbrojnych Ukrainy.

Niedawno Pentagon zapowiedział, że pomimo problemów w rządzie USA, armia uczyni wszystko, by jak najbardziej to możliwe zabezpieczyć ukraińskie miasta przed planowanymi rosyjskimi atakami rakietowymi na infrastrukturę krytyczną.

Kreml miał zgromadzić na sezon zimowy ponad 800 rakiet manewrujących różnego typu do ataków na gazociągi, elektrociepłownie czy obiekty energetyczne, w celu wywołania kryzysu humanitarnego. USA i kraje NATO wyślą do Ukrainy trzy dodatkowe zestawy systemów Patriot oraz dwa IRIS-T.