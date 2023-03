Popularny w Polsce samolot lata na wodór. To się nazywa rewolucja

Napędzany wodorem Bombardier Dash-8 to przełom

Zmodyfikowany Dash-8 może zabrać na pokład ok. 30 kilogramów wodoru. Piloci testowi (byli piloci Sił Powietrznych USA) przyznali, że "samolot prowadził się doskonale, a hałas i wibracje z układu napędowego z ogniwami paliwowymi są znacznie niższe, niż z konwencjonalnego silnika turbinowego".

— Nasz model biznesowy rozwiązuje problem między samolotami napędzanymi wodorem a infrastrukturą wodorową poprzez rozwój zarówno równoległy, jak i przy wyjątkowo niskim koszcie — powiedział Paul Eremenko, dyrektor generalny i współzałożyciel firmy Universal Hydrogen.

Przyszłość lotnictwa to wodorowe samoloty

Co ciekawe, Bombardiery Dash-8 do niedawna latały we flocie LOT-u. Mogły one zabrać na pokład 78 pasażerów. Przede wszystkim odbywały rejsy na trasach krajowych, ale również na krótkich dystansach europejskich do Rygi, Wilna, Pragi, Budapesztu, Berlina czy Wiednia. Na całym świecie wciąż lata ponad 1000 Bombardierów Dash-8 Q400. Wciąż jest to jeden z popularniejszych samolotów.

Za sprawą firmy Universal Hydrogen, te kultowe maszyny mogą jeszcze bardziej się spopularyzować, ale tym razem w iście ekologicznym stylu. Być może nawet ponownie pojawią się one we flocie LOT-u.