Powrót pasażerskich lotów naddźwiękowych za 4 lata?

Pod koniec stycznia doszło do wielkiego wydarzenia, gdy samolot XB-1 przekroczył barierę dźwięku, rozpędzając się do prędkości 1,13 Macha, czyli około 1300 km\h . Dokonał tego jako pierwszy cywilny samolot od 2003 roku.

Bez względu na to, czy te plany się spełnią, sama idea powrotu pasażerskich lotów naddźwiękowych może być jednak daleka od wielu wyobrażeń. Wskazuje na to dr Chris James z Uniwersytetu Queensland na łamach portalu The Conversation. Według niego do powrotu takich lotów jeszcze daleka droga przynajmniej w powszechnej formie.