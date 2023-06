Myśliwce 6. generacji z bronią laserową i sztuczną inteligencją

Tymczasem Frank Kendall, Sekretarz Sił Powietrznych USA, przedstawił nowe szczegóły na temat planów dotyczących rozwoju floty statków powietrznych. Trzeba przyznać, że robią ogromne wrażenie. Pentagon zapowiada 200 myśliwców 6. generacji NGAD, 300 supermyśliwców F-35 i 1000 zaawansowanych dronów wyposażonych w systemy autonomiczne.

Pentagon nie ukrywa, że mogą to być pierwsze myśliwce wyposażone w broń laserową do zwalczania myśliwców wroga. Nie zabraknie też wsparcia rojów dronów i sprzętu do prowadzenia wojen elektronicznych. Pentagon zapewnia też, że będzie to pierwsza maszyna tego typu, która będzie bazowała na zaawansowanych technologiach sztucznej inteligencji. Mają one wspomóc pilota w walce powietrznej.