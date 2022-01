Takiego pasażerskiego samolotu naddźwiękowego jeszcze nie było

Wygląda na to, że za kilka lat ludzkość wzbogaci się o flotę pierwszych w XXI wieku nowych samolotów pasażerskich oferujących podróżowanie po całej planecie z prędkościami naddźwiękowymi, a mianowicie ponad 2200 km/h.

Firma Boom pochwaliła się, że otrzymała pierwsze zamówienie na 15 sztuk (a docelowo nawet 50) swojego samolotu od amerykańskich linii lotniczych United. Podróż z Londynu do Nowego Jorku zajmie mniej niż 3,5 godziny, i to wszystko przy zerowej emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Samolot o nazwie Overture. Pozwoli on na podróżowanie w luksusowych warunkach 90 osobom.

Boom Overture może stać się nowym Air Force One

Ale to nie koniec ciekawych wieści. Właśnie doszły do nas słuchy, że aż 60 milionów dolarów w projekt zainwestował Pentagon. Co planuje rząd Stanów Zjednoczonych. Eksperci są niemal pewni, że Siły Powietrzne potrzebują nowego środka transportu dla prezydenta i ważnych osobistości ze świata polityki. Jako że Overture będzie oferował docelowo nawet 3 razy większą prędkość lotu od zwykłych samolotów, jest on idealnym kandydatem na nowego Air Force One.

Cichy, ekologiczny i superszybki Overture dla wszystkich

Mówimy tutaj również o iście ekologicznej i niezwykle cichej maszynie, która będzie mogła startować z dowolnego lotniska i niemal od razu rozpędzić się do maksymalnej prędkości, bez obawy o huk spowodowany przekraczaniem prędkości dźwięku nad zabudowaniami. Podróże zatem będą znacznie krótsze, niż w przypadku Concorda.

Prototyp Overture w postaci XB-1, jest już gotowy. Niebawem rozpoczną się jego testy powietrzne. Maszyna będzie rozwijała prędkość 1600 km/h. Na jej bazie w ciągu 3 lat ma powstać Overture. Firma rozpoczęła w tym tygodniu budowę superfabryki dla swoich maszyn na obszarze Piedmont Triad International Airport w Greensboro w Północnej Karolinie. Firma Boom oświadczyła, że pierwsze loty naddźwiękowe samolotami dla United Airlines mają pojawić się w ofercie w 2029 roku. Cena biletu ma wynosić ok. 18 tysięcy złotych.

Nie jest to mała kwota, ale przedstawiciele United Airlines chwalą się, że zainteresowanie na świecie szybkimi podróżami jest ogromne, a koszty dla biznesmenów nie mają tutaj większego znaczenia, gdy w grę wchodzą interesy warte miliardy dolarów. Co ciekawe, nad jeszcze szybszymi maszynami pracuje sama NASA. Mowa tutaj o X-59 od Lockheed Martina. W grudniu ubiegłego roku pojawił się on w Teksasie, gdzie właśnie przechodzi pierwsze gruntowne testy.