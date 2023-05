To latające cacko może pojawić się w armii USA. Oto S-97 Raider

Armia Stanów Zjednoczonych modernizuje swoją flotę latających maszyn. Najpierw pojawił się nowy myśliwiec F-35 Lightning II, niebawem dołączy do niego nowy bombowiec B-21 Raider i śmigłowiec, który zastąpi kultowe maszyny Black Hawk, a ostatecznie jeszcze w tym roku mamy poznać nowego śmigłowca zwiadowczo-atakującego.

Może być nim S-97 Raider. Firma Sikorsky właśnie pokazała swoje latające cacko w pełnej krasie na materialne filmowym. Powstaje on w ramach programu Future Attack Reconnaissance Aircraft, czyli nowego śmigłowca zwiadowczo-atakującego dla amerykańskiej armii, i konkuruje ze śmigłowcem Bell 360 Invictus.

Futurystyczny śmigłowiec we flocie powietrznej USA

W maszynie zastosowano rozwiązanie wykorzystujące dwa obracające się w przeciwne strony wirniki. Oczywiście nie jest to pomysł nowy w historii lotnictwa, jednak do tej pory niewykorzystywany w Armii USA. S-97 nie posiada również klasycznej belki ogonowej oraz montowanego na niej śmigła ogonowego. Zastosowano w nim za to śmigło pchające, dzięki temu maszyna może rozwijać ogromną prędkość dochodzącą do 480 km/h, czyli niemal 2 razy większą, niż obecnie wykorzystywane maszyny.

Inżynierowie z firmy Lockheed Martin i Sikorsky przystosowali S-97 do obsługi przez dwóch pilotów, przewozu do sześciu uzbrojonych żołnierzy i zewnętrznego uzbrojenia. Maszyna w pełni zatankowana i uzbrojona będzie mogła wzbić się na wysokość do 3300 metrów, przebyć dystans do 500 kilometrów lub pozostać w powietrzu przez ok. 3 godziny.