Kreml może doprowadzić do katastrofy w elektrowni jądrowej

Analitycy wojskowi obawiają się, że w trakcie wielkiej ukraińskiej ofensywy, która może rozpocząć się na dobre już za kilka dni, Zaporoska Elektrownia Jądrowa w pewnym momencie może stać się źródłem szantażu zaserwowanego przez Kreml władzom Ukrainy.

Jeśli ukraińska armia zacznie wyzwalać większe obszary Donbasu, a nawet uderzyć na Krym, Kreml może zdecydować się doprowadzić do katastrofy w elektrowni, by powstrzymać Ukraińców i przy okazji stworzyć martwą strefę buforową, nieprzekraczalną dla nikogo.

Rosjanie zaminowali jeden z reaktorów elektrowni jądrowej

Tydzień temu, amerykański resort energii ostrzegł w liście do rosyjskiego Rosatomu, by zarówno on, jak i armia "trzymała się z dala od technologii i danych technicznych z USA (w zaporoskiej elektrowni)". Te dane mają być objęte kontrolami eksportu, a amerykańskie prawo zabrania posiadania, kontroli, dostępu i kopiowania takich danych i technologii przez nieuprawnione osoby.

— Nie ma powodu, by znajdowały się tam rosyjskie siły. To musi się skończyć. My chcemy zapewnić, by (elektrownia) pozostała bezpieczna. I to ostrzeżenie (...) należy rozpatrywać w tym kontekście — powiedział John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jednocześnie dodał, że dotąd nie dostrzeżono zwiększonej radioaktywności lub wycieku niebezpiecznych materiałów z zakładów.

Pentagon rozmieszcza czujniki promieniowania w Ukrainie

Co ciekawe, jak donosił kilka dni temu New York Times, powołując się na amerykańską Narodową Administrację Bezpieczeństwa Jądrowego, Pentagon zaczął rozmieszczać w różnych częściach kraju naszego wschodniego sąsiada specjalne czujniki, które będą w czasie rzeczywistym informowały o eksplozji broni jądrowej lub emisji promieniowania na skutek awarii w elektrowni jądrowej.

Przypominamy, że w ostatnich 13 miesiącach wojny, elektrownia jądrowa w Enerhodarze była wielokrotnie ostrzeliwana przez zarówno rosyjskie, jak i ukraińskie wojsko. Jedni i drudzy chcieli dostarczyć energię z obiektu do swoich miast (u Rosjan był to np. okupowany Krym, a u Ukraińców najbliższe miasta), a druga strona w tym skutecznie przeszkadzała. Obecnie obiekt wytwarza energię tylko na swoje potrzeby.