Rosjanie zniszczyli swój potężny system Iskander. Może przenosić broń jądrową

Ostatnie tygodnie dla Rosjan nie należą do udanych, i nie mówimy tutaj o samym froncie w Ukrainie, ale o wypadkach, do których doszło na samym terytorium Rosji. Niedawno doszło do zniszczenia najnowocześniejszego systemu obrony powietrznej S-400 Triumf pod Tułą, niedaleko Moskwy, a teraz wypadkowi uległ pojazd z wyrzutnią pocisków Iskander.

To właśnie tą bronią straszył Polskę i NATO Władimir Putin oraz Dmitrij Miedwiediew. Iskander to system pocisków hipersonicznych, które mogą przenosić głowice z bronią jądrową. Zostały one rozmieszczone w obwodzie kaliningradzkim i Białorusi.

