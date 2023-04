Rosjanie zniszczyli swój potężny system S-400. Jest nagranie

Systemy S-400 mają być odpowiedzią na ukraińskie Patrioty

Niedawno pojawiły się informacje, że wszystkie przeciwrakietowe systemy na Krymie zostały zastąpione najnowszymi S-400 Triumf. Wcześniej dominowały tam S-300, ale większość w czasie wojny została przeniesiona do Donbasu. To ogromna strata dla rosyjskiej armii, ale dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo ukraińskich miast.

Chociaż S-400 to system obronny, to jednak Rosjanie przerabiają je, by za ich pomocą można było dokonywać ataków na infrastrukturę krytyczną miast. Niedawno pojawiły się niepokojące wieści, że Kreml ma dziesiątki rakiet z systemu S-400 wycelowanych w Kijów. Podczas ostatniego potężnego ataku na stolicę Ukrainy, na różne obiekty spadło kilka rakiet z zestawu S-400.

Ostatnie transporty systemów S-400 w pobliże granicy z Ukrainą mają też wymiar strategiczny i są odpowiedzią na dostarczenie do naszego wschodniego sąsiada amerykańskich systemów obrony powietrznej Patriot. Wsparcie tą bronią zapewniły Niemcy, USA i Holandia.