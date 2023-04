USA chcą wiedzieć pierwsze o użyciu broni jądrowej

Jak donosi New York Times, powołując się na amerykańską Narodową Administrację Bezpieczeństwa Jądrowego, Pentagon zaczął w tym celu rozmieszczać w różnych częściach kraju naszego wschodniego sąsiada specjalne czujniki, które będą w czasie rzeczywistym informowały o eksplozji broni jądrowej lub emisji promieniowania na skutej awarii w elektrowni jądrowej.

Armia nie ukrywa, że Kreml może szykować przerażającą prowokację. Otóż rosyjscy okupanci, w trakcie wycofywania się z południowych terenów obwodu zaporoskiego, mogą zaatakować Zaporoską Elektrownię Jądrową, by doprowadzić do skażenia dużego obszaru i w ten sposób wywołać kryzys humanitarny, który skończy się powstrzymaniem wielkiej ofensywy. W ubiegłym roku, Dmitrij Miedwiediew ostrzegał, że jeśli Rosja nie zajmie całej powierzchni południowych obwodów Ukrainy, to zostaną spalone ogniem piekielnym i nikt ich nie będzie posiadał.