SpaceX ma pomysł na zabezpieczenie startu Starship

SpaceX ma zamiar zainstalował na platformie startowej specjalną stalową płytę. Ma ona przypominać fontannę, z której tryska woda, i ma pełnić rolę chłodzenia przed możliwością stopienia się stanowiska. System będzie też ograniczał rozprzestrzenianie się dźwięków, dzięki czemu start ma nie być tak głośny i nie irytować mieszkańców okolicy.

Musk przyznał też, że daje ok. 50 procent szans na osiągnięcie orbity w najbliższym locie Starship. Zaskoczył też wszystkich subskrybentów informacją, że do końca roku ma nastąpić jeszcze nawet pięć lotów Starship. W pełni udany lot kosmiczny ma być osiągnięty do kwietnia 2024 roku. Starship ma być gotowy do 2025 roku do realizacji załogowej misji lotu na Księżyc, pierwszej w XXI wieku.