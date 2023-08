Kilka dni temu, Wołodymyr Zełenski i przedstawiciele ukraińskiego rządu zapowiedzieli, że armia dysponuje już własnej produkcji pociskami oraz latającymi i pływającymi dronami, za pomocą których działania wojenne zostaną przeniesione do kraju agresora, czyli do Rosji.

Długo nie trzeba było czekać na rozpoczęcie realizacji tych wizji. Dziś (04.08) drony morskie dokonały ataku na port w Noworosyjsku i poważnie uszkodziły okręt desantowy Oleniegorskij Gorniak. Na co dzień latające drony wykonają dziesiątki misji obserwacyjnych pozycji wroga i dokonują ataków kamikadze na żołnierzy, pojazdy i obiekty wojskowe.

Zdjęcie Niesamowite możliwości ukraińskiego drona wojskowego / @TreasChest / Twitter

Siły Zbrojne Ukrainy mają 30 różnych rodzajów dronów

Siły Zbrojne Ukrainy pochwaliły się na materiale filmowym swoim nowym nabytkiem. Chodzi o dużego drona wyposażonego w cztery silniki, ale z podwójnymi wirnikami. Chociaż nie ujawniono dokładnej specyfikacji urządzenia, to jednak z filmu można dowiedzieć się, że ma ogromny udźwig.

Dron bowiem bez problemu unosi mężczyznę o wadze ponad 70 kilogramów i przenosi go kilka metrów dalej nad ćwiczebny zbiornik wodny. Można pokusić się o stwierdzenie, że dron mógłby się przydać przy przeprawie żołnierzy przez rzekę czy okopy, ale na razie SZU wykorzystują go do bardziej przyziemnych zadań, polegających na transporcie i zrzutach materiałów wybuchowych na pozycje wroga.