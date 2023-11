Ukraiński wywiad w końcu ujawnił swoją tajną broń

Przedstawiciele wywiadu przyznali, że Bobry uszkodziły dwa drapacze chmur i centrum wystawowe w centrum Moskwy. Jeszcze większe ciosy zadały Rosjanom na Krymie, gdzie zrównano z ziemią fabrykę produkującą elektronikę do rakiet typu X-31, X-35 i X-59, wystrzeliwanych z samolotów taktycznych oraz składowisko części do systemów rakiet balistycznych Iskander.

Wszystkie akcje przeprowadzone przez drony Bóbr zakończyły się bardzo dotkliwymi stratami finansowymi w wysokości kilku miliardów dolarów. GUR ujawnił też dokładne parametry dronów. Mają one długość ok. 2,5 metra, rozpiętość skrzydeł wynosi ok. 3,5 m, mogą poruszać się z prędkością ok. 150-200 km/h i zabrać na pokład ładunek wybuchowy o masie 75 kilogramów. Ich zasięg dochodzi do nawet 1000 kilometrów, a w powietrzu mogą pozostać przez 7 godzin.