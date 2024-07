Chociaż pierwszy lot superbombowca B-2 Spirit odbył się 35 lat temu, to jednak wciąż jest to najważniejsza maszyna tego typu we flocie Sił Powietrznych USA. Od chwili powstania budzi ona ogromne kontrowersje, a to ze względu na swój wygląd i zastosowane technologie. Otóż B-2 został skonstruowany w technologii latającego skrzydła, co oznacza, że kształtem nie przypomina żadnego innego samolotu na świecie.

Latający, futurystyczny trójkąt, jak często się o nim mówi, jest najdroższym samolotem w historii światowego lotnictwa. Dlatego armia USA niezwykle bardzo dba o te maszyny. Muszą one pozostawać w świetnej kondycji, ponieważ należą do triady jądrowej tego supermocarstwa. Gdyby wybuchła wojna NATO z Rosją czy USA z Chinami, to B-2 natychmiast wzięłyby w niej udział w celu nuklearnego odstraszania. Jak niezwykła jest to maszyna może świadczyć najnowszy materiał filmowy z nią w roli głównej.

Reklama

Wideo youtube

Unikalne nagranie przelotu superbombowca B-2 Spirit

Fan lotnictwa z kanału Media Magik Entertainment na YouTube opublikował film, na którym ukazał w locie B-2 Spirit nad swoją bazą macierzystą Whiteman Air Force Base, która znajduje się w 3,2 km na południe od miasta Knob Noster w stanie Missouri. Na filmie możemy zobaczyć jej przelot w towarzystwie dwóch samolotów T-38 Talons, ponaddźwiękowych maszyn szkolno-treningowych.

Twórca materiału znajdował się na pokładzie jednej z maszyn, dzięki czemu mógł ukazać jej unikalne cechy z bardzo bliskiej perspektywy. Co pierwsze rzuca się w oczy, to fakt, że maszyna musi mocno się wychylać, by wykonać manewr skrętu w prawo lub lewo, o wiele bardziej od samolotów T-38 i większości bombowców. Jest to efektem budowy w technologii latającego skrzydła.

Wideo youtube

Niesamowite możliwości bombowca B-2 Spirit

Co ciekawe, można też dostrzec, że maszyna bardzo trudno się pilotuje. Największy kłopot sprawia utrzymanie jej na jednej wysokości. Bombowiec bezustannie wznosi się i opada. Jak przyznają inżynierowie z koncernu Northrop Grumman, bez pokładowych komputerów i zaawansowanych systemy stabilizacji, maszyna w ogóle nie mogłaby latać.

B-2 Spirit mają po roku 2030 zostać sukcesywnie zastępowane następcą w postaci B-21 Raider. Prezentacja maszyny miała miejsce na początku grudnia 2022 roku. Pentagon ogłosił, że jest to najbardziej zaawansowany samolot w historii ludzkości. Maszyna ma nie tylko transportować broń jądrową, ale również może zmienić się w latający lotniskowiec dla dronów.

B-2 Spirit zostanie zastąpiony bombowcem B-21 Raider

Docelowo planowana jest budowa 150 egzemplarzy B-21 Raider. Cena jednego samolotu, według producenta, firmy Northrop Grumman, ma wynieść ok. 511 milionów dolarów, a całościowy koszt programu oszacowano na 80 miliardów dolarów. — B-21 jest najbardziej zaawansowanym samolotem wojskowym jaki kiedykolwiek zbudowano i jest efektem pionierskich innowacji oraz technologicznej doskonałości — powiedział Doug Young, dyrektor generalny Northrop Grumman.