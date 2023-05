Naukowcy w swoich wynikach badań wskazują, że osoby cierpiące na bezdech senny odznaczają się krótszym trwaniem głębokiego snu, przez co mogą być bardziej narażone na powstanie w mózgu biomarkerów odpowiedzialnych za zwiększenie ryzyka wystąpienia choroby Alzheimera, udaru, czy pogorszenia funkcji poznawczych.

W trakcie eksperymentów specjaliści skupili się na istocie białej mózgu. Biomarkery występujące w tym organie "mierzą" jak dobrze zachowana jest istota biała, co jest istotne "dla połączenia różnych części mózgu". Jednymi z tych biomarkerów są drobne zmiany pojawiające się na skanach mózgu - ich większa liczba zwiększa się wraz z wiekiem lub niekontrolowanym wysokim ciśnieniem krwi. Z kolei drugi biomarker związany jest z integralnością aksonów (element neuronu odpowiedzialny za przekazywanie informacji).

Reklama

Jak mówi dr Diego Z. Carvalho z Mayo Clinic w Rochester: - Te biomarkery są czułymi oznakami wczesnej choroby naczyń mózgowych. Odkrycie, że ciężki bezdech senny i zmniejszenie trwania snu wolnofalowego są związane z tymi biomarkerami, jest ważne, ponieważ leczenie tych zmian w mózgu, jak na razie nie istnieje. Musimy znaleźć sposoby, aby zapobiec ich wystąpieniu.

W eksperymentach wzięło udział 140 ochotników, którzy cierpieli na bezdech senny - średni wiek osób wynosił 73 lata. Naukowcy sprawdzili długość trwania ich snu wolnofalowego, zwanego też głębokim snem (jest to jeden z najlepszych wskaźników jakości snu). Badania ujawniły, że na każdy spadek długości trwania głębokiego snu, przypada wzrost "nadintensywności istoty białej", co odpowiada efektowi postarzenia się o 2,3 roku. Jednocześnie taki proces wiąże się także ze "zmniejszoną integralnością aksonalną", co odpowiada efektowi postarzenia się o trzy lata.

Naukowcy w swoim artykule napisali: "Stwierdziliśmy, że zmniejszony czas trwania snu wolnofalowego i ciężki obstrukcyjny bezdech senny były związane z większym obciążeniem nieprawidłowościami istoty białej u głównie nieupośledzonych poznawczo osób starszych, co może przyczyniać się do większego ryzyka upośledzenia funkcji poznawczych, demencji i udaru. Nasze badanie potwierdza związek między głębokością / fragmentacją snu a okresowym niedotlenieniem i biomarkerami neuroobrazowania choroby naczyń mózgowych".

- Potrzebne są dalsze badania, aby ustalić, czy problemy ze snem wpływają na te biomarkery mózgu, czy odwrotnie. Musimy również przyjrzeć się, czy strategie poprawy jakości snu lub leczenia bezdechu sennego mogą wpływać na trajektorię tych biomarkerów - powiedział Carvalho. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Neurology .