Pod koniec ubiegłego roku współzałożyciel Microsoftu i szef największej na świecie fundacji charytatywnej ostrzegł światowych przywódców przed możliwością użycia ospy jako broni biologicznej. Według niego, miałaby ona być rozprzestrzeniona poprzez lotniska i miliony podróżujących po całej planecie.

— Mówisz: OK, a co by było, gdyby bioterrorysta przyniósł ospę na 10 lotnisk? Wiesz, jak zareagowałby na to świat? Istnieją epidemie wywołane naturalnie i epidemie wywołane bioterroryzmem, które mogą być nawet znacznie gorsze niż to, czego doświadczamy dzisiaj — powiedział Gates w listopadzie 2021 roku podczas wywiadu z Jeremym Huntem.

Bill Gates ostrzega przed epidemią ospy

Co ciekawe, Gates wezwał wówczas do utworzenia grupy zadaniowej ds. pandemii przy Światowej Organizacji Zdrowia. Przy okazji zasugerował, że kraje takie jak Wielka Brytania muszą wydać "dziesiątki miliardów" na finansowanie badań, aby świat był przygotowany na następną pandemię.

Wielu zarzuca Gatesowi, że wypowiada się na temat chorób, chociaż nie ma o nich najmniejszego pojęcia i nie jest naukowcem. Sprawa wygląda nieco inaczej. Miliarder jest szefem największej fundacji charytatywnej, która to wydaje ogromne kwoty na badania nad wirusami i technologiami, które mogą je pokonać. Na co dzień współpracuje z największymi sławami biotechnologii i może od nich czerpać profesjonalną wiedzę.

Ma również dostęp do niejawnych informacji, które nie przedostają się do społeczeństwa, a nawet mogą być przed nim ukrywane. Mogą to być również prognozy dotyczące rozwoju różnych wirusów i możliwości wystąpienia epidemii czy pandemii.

Po świecie rozprzestrzenia się małpia ospa

Obecnie coraz częściej słyszymy w mediach o rozprzestrzenianiu się małpiej ospy. Czy to przypadek, że Gates ostrzegał przed nią już w listopadzie 2021 roku?! Entuzjaści teorii spiskowych i przeciwnicy Gatesa nie mają, co do tego wątpliwości i wieszczą, że to on stoi za nowym patogenem. — Kilka lat przed koronawirusem SARS-CoV-2 ostrzegał świat przed taką pandemią, a teraz urzeczywistnia się kolejna jego wizja — możemy przeczytać w komentarzach.

Przeciwnicy Gatesa utworzyli nawet hasztag #BillGatesBioTerrorist, który jest masowo udostępniany na Twitterze. Ogromne zamieszanie wywołał też komentarz Marjorie Taylor Greene, Republikanki z Georgii, podczas czwartkowej wieczornej edycji jej programu na żywo na Facebooku MTG: na żywo. Marjorie zasugerowała, że Bill Gates miał nadzieję "zarobić dużo pieniędzy" na nowej "plandemii" małpiej ospy.

Fani teorii spiskowych atakują Billa Gatesa

Sam Bill Gates odniósł się do tych ataków, podobnie jak miało to miejsce 2 lata temu w przypadku koronawirusa. Miliarder przyznał, że zwolennicy teorii spiskowych wolą założyć, że za pandemią może "stać jakiś zły człowiek", zamiast zwyczajnie spróbować zrozumieć skomplikowane procesy biologiczne i naturę funkcjonowania patogenów.

Małpią ospę wykryto już w dziewięciu europejskich krajach, a mianowicie: Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Belgii, Francji, Niemczech, Szwecji, Szwajcarii, a także w USA, Kanadzie, Australii, Izraelu. W Polsce nadal nie potwierdzono żadnego przypadku. To jednak szybko może się zmienić, jak było to z koronawirusem, czego najlepszym przykładem może być teraz Belgia. Stała się ona dzisiaj pierwszym krajem na świecie, który wprowadził obowiązek 21-dniowej izolacji dla osób zakażonych małpią ospą.