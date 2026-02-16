Badanie objęło 434 dzieci w wieku od 18 do 30 miesięcy. Połowa z nich urodziła się z matek, które przyjęły co najmniej jedną dawkę szczepionki mRNA przeciw COVID-19 w ciąży lub w ciągu 30 dni przed jej rozpoczęciem. Druga połowa pochodziła z ciąż, w których kobiety nie były szczepione w tym okresie.

Ponad 400 dzieci pod lupą naukowców

Zespół badawczy z sieci Maternal-Fetal Medicine Units Network przeprowadził szczegółowe testy rozwojowe, analizując komunikację, zdolności motoryczne, zachowania społeczne i emocjonalne. Wykorzystano uznane narzędzia diagnostyczne, m.in. Ages and Stages Questionnaire (wersja 3) oraz Modified Checklist for Autism in Toddlers. Rezultat? Nie stwierdzono żadnych istotnych różnic między dziećmi matek szczepionych i nieszczepionych.

Rozwój neurologiczny obu grup przebiegał w sposób porównywalny

Mocne potwierdzenie bezpieczeństwa szczepień

Autorzy badania zaznaczają, że projekt miał charakter prospektywny i wieloośrodkowy, co zwiększa wiarygodność wyników. Analizy przeprowadzano od maja 2024 do marca 2025 roku w ramach klinicznej sieci NIH. Z badania wykluczono przypadki ciąż mnogich, wcześniaków i dzieci z wadami wrodzonymi, aby uzyskać najbardziej miarodajne dane.

Prof. Brenna L. Hughes z Duke University podkreśla, że wyniki są "wyjątkowo uspokajające" i dostarczają solidnych dowodów na bezpieczeństwo szczepień w ciąży: "To ważny krok w kierunku obalenia mitów, które przez lata wzbudzały niepokój wśród przyszłych matek" - dodaje.

Przypominamy, że w Polsce dostępne były dwa rodzaje szczepionek mRNA przeciw COVID-19, tzn. Pfizer-BioNTech i Moderna. Obie zostały uznane za bezpieczne na każdym etapie ciąży, zdaniem ekspertów nie tylko chronią matkę przed ciężkim przebiegiem choroby, ale także zapewniają noworodkom odporność w pierwszych miesiącach życia.

