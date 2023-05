Chcesz mieć zdrowe serce po zawale? Ćwicz jeden mięsień

Zawał serca to niezwykle powszechna przyczyna śmierci. Często osoby, które go przeżyją, muszą zmagać się z ciężką niewydolnością serca. Dlatego naukowcy starają się rozgryźć, co może pomóc utrzymać sprawność organu po zawale. Okazuje się, że rozwiązanie może znajdować się w nogach.

Chcesz mieć zdrowe serce? Ćwicz nogi

Kensuke Ueno, japoński fizjoterapeuta z Kitasato University Graduate School of Medical Sciences wraz ze swoim zespołem zbadał hipotezę, według której siła mięśnia czworogłowego jest powiązana z ryzykiem rozwoju niewydolności serca po zawale. Naukowcy zbadali 932 pacjentów, którzy przeżyli silny atak. U każdego obliczyli jaki procent masy ich ciała stanowi mięsień czworogłowy, po wyliczeniu średniej z pomiarów na obu udach. Po tym pacjenta klasyfikowali jako osobę "o wysokiej" lub "niskiej" sile mięśnia w zależności od tego, czy wartość była powyżej lub poniżej mediany wyników dla poszczególnych płci.



Zdjęcie Mediana dla kobiet wynosiła 33 procent masy ciała, a dla mężczyzn, 52. Pacjenci siadali na krześle i napinali mięśnie czworogłowe tak mocno, jak to możliwe przez pięć sekund. Ręczny dynamometr przymocowany do kostki rejestrował maksymalną wartość w kilogramach / 123RF/PICSEL

451 pacjentów miało "niską" siłę mięśnia czworogłowego, a 481 "wysoką". Po pomiarach pacjentów obserwowano przez 4,5 roku i wśród 67 rozwinęła się niewydolność serca. Częstość jej występowania u osób z większą siłą mięśnia czworogłowego wynosiła 10,2 na 1000 osobolat. W przypadku osób z niską siłą mięśnia to aż 22,9 na 1000 osobolat.

Wyniki poddano głębszej analizie. Naukowcy wzięli dodatkowo pod uwagę rzeczy naturalnie związane z rozwojem niewydolności serca po zawale jak wiek, płeć, BMI czy choroby współistniejące. Dalsze badania tylko potwierdziły zaskakujący wpływ siły nóg na zdrowie serca. Pokazały, że u osób z większą siłą mięśnia czworogłowego szanse na rozwinięcie niewydolności organu po zawale były o 41 procent mniejsze, niż u osób z mniejszą siłą.

Badania sugerują, że osobom, które mają wysokie ryzyko rozwoju niewydolności serca, powinno zalecać się ćwiczenia mięśni czworogłowych. Wyniki mogą pomóc w identyfikowaniu osób szczególnie narażonych na niewydolność serca, pozwalając na skuteczniejszą opiekę zdrowotną i to stosunkowo niewielkim kosztem. Co jednak ważniejsze mogą sugerować, że rozwój mięśni nóg wpływa także na zdrowie serca u osób, które nie padły ofiarą zawału.