Naukowcy z Uniwersytetu Jyväskylä w Finlandii przeprowadzili analizy dotyczące związku między długoterminową aktywnością fizyczną a śmiertelnością oraz jej potencjalnym wpływem na zmniejszenie ryzyka zgonu z powodu genetycznych predyspozycji do chorób. I jak się okazuje, chociaż aktywność fizyczna jest powszechnie uznawana za sposób na wydłużenie życia, to korzyści z niej płynące mogą nie być tak jednoznaczne.