Zastosowany post zmusił bakterie jelitowe do zwiększenia produkcji metabolitu zwanego kwasem 3-indolepropionowym (IPA). Jest on niezbędny przy regeneracji włókien nerwowych aksonów - są to nitkowate struktury na końcach komórek nerwowych. Odpowiedzialne są za wysyłanie sygnałów elektrochemicznych do innych komórek w ciele.

Nowy mechanizm regeneracji uszkodzeń nerwów

Naukowcy mają nadzieję, że nowy mechanizm odkryty w jelitach myszy, będą w stanie zauważyć także u ludzi. Zespół badawczy twierdzi, że bakterie Clostridium sporogenesis, które wytwarzają IPA, naturalnie występują także w jelitach ludzi. IPA jest rejestrowany również w ludzkim krwioobiegu.

Obecnie nie ma leczenia osób z uszkodzeniem nerwów poza rekonstrukcją chirurgiczną, co jest skuteczne tylko w niewielkim odsetku przypadków, co skłania nas do zbadania, czy zmiany w stylu życia mogą pomóc w wyzdrowieniu profesor Simone Di Giovanni z Imperial's Department of Brain Sciences

Autorka badań dodaje także: - Przerywany post był wcześniej łączony przez inne badania z naprawą ran i wzrostem nowych neuronów - ale nasze badanie jest pierwszym, które dokładnie wyjaśnia, w jaki sposób post może pomóc w gojeniu nerwów. -

Badania nad przerywanym postem

Badania polegały na ocenie regeneracji nerwu kulszowego u myszy. U połowy z nich zastosowano przerywany post - zwierzęta, w poszczególne dni, mogły jeść wszystko na co miały ochotę, a w inne dni nie otrzymywały w ogóle pożywienia. Druga połowa mogła jeść bez żadnych ograniczeń. Diety były kontynuowane przez 10 dni lub 30 dni przed operacją, podczas której naukowcy odcinali nerw. Następnie ich stan był monitorowany od 24 do 72 godzin.

Naukowcy odkryli, że u zwierząt, u których stosowano przerywany post, długość odrośniętych aksonów wzrosła o około 50 proc. Ponadto badacze zauważyli, że we krwi myszy z ograniczoną dietą rejestrowane są wyższe poziomy niektórych metabolitów, w tym IPA.

W ramach badań, myszy leczono również antybiotykami, aby oczyścić ich jelita z wszelkich bakterii. Następnie podano im genetycznie zmodyfikowane bakterie, które mogły lub nie mogły wytwarzać IPA.

- Kiedy metabolit IPA nie może być wytwarzany przez te bakterie i był prawie nieobecny w surowicy, regeneracja była upośledzona. Sugeruje to, że IPA generowany przez te bakterie ma zdolność do leczenia i regeneracji uszkodzonych nerwów - powiedział profesor Di Giovanni.

Zwiększoną regenerację zaobserwowano od dwóch do trzech tygodni po urazie.