Kupujesz wit. C, ale wcale nie musi działać

Problem w tym, że w przypadku suplementów nie bada się zmian stężenia ich składników w organizmie. Jak wyjaśnia prof. Jarosław Woroń, w Polsce są one bowiem regulowane jako żywność, więc nie mają określonego profilu farmakokinetycznego, tj. informacji o przebiegających w czasie zmianach stężenia substancji leczniczej lub jej metabolitów w organizmie. Oznacza to, że nigdy nie wiemy, czy zawarte w nich substancje w ogóle się wchłaniają, a najlepszym przykładem jest podobno witamina C.

W przypadku chemicznej witaminy C, stosowanej w postaci tabletek nie tylko nie wiemy, ile się jej wchłania, ale preparat może wręcz zawierać witaminę C, która nie jest czynna biologicznie tłumaczy prof. Woroń dla PAP.

I chociaż nie powinno być problemu z tym, żeby akurat tę witaminę dostarczyć z żywnością, ponieważ szeroko dostępnych jest wiele produktów w nią bogatych, jak choćby owoce cytrusowe, to sama informacja jest mocno zaskakująca. Przecież suplementy możemy kupić w aptece, więc muszą działać, prawda? Niestety nie muszą, dlatego jak podkreśla specjalista, jeśli chcemy mieć pewność, że wydajemy pieniądze na coś o udowodnionym działaniu, sięgajmy po produkty lecznicze o znanej biodostępności.

Co więcej, zaleca przyjmowanie tylko tych witamin, których mamy niedobory, by nie powodować nieprzewidzianych działań niepożądanych. Z tego też powodu nie poleca suplementacji produktami wielowitaminowymi, które na dodatek mogą wchodzić ze sobą w interakcje na etapie wchłaniania, przeszkadzając sobie wzajemnie.

Nigdy nie jest tak, że brakuje nam wszystkiego. Poza tym, w naturalnej diecie nie ma takiego produktu, który zawierałby wszystkie witaminy i minerały podsumowuje.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!