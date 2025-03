Długoterminowy COVID pokonany. Lekarze przywracają węch i smak

Większość osób zakażonych COVID-19 wraca do pełni zdrowia, jednak u części pacjentów choroba pozostawia długotrwałe skutki. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) około 6 proc. wszystkich zakażonych rozwija objawy długiego COVID-19, a jednym z ponad 200 z nich jest utrata węchu i smaku. Na szczęście chirurdzy z University College London Hospitals NHS Foundation Trust (UCLH) opracowali skuteczne rozwiązanie tego problemu, który potrafił odbierać pacjentom radość z życia.

Nasze badanie wykazało imponujące rezultaty - poprzez zwiększenie przepływu powietrza przez nos reaktywujemy zmysł węchu i stopniowo go poprawiamy. U pacjentów z anosmią wywołaną długim COVID musimy pobudzić receptory węchowe do działania, a ta operacja właśnie to robi

fSRP zazwyczaj stosuje się ją do korekty skrzywionej przegrody nosowej, bo zwiększa przepływ powietrza przez jamy nosowe. Tym razem chirurdzy postanowili wykorzystać tę jej właściwość do poprawy węchu, ponieważ zwiększony przepływ powietrza do obszaru węchowego w górnej części jamy nosowej ułatwia docieranie cząsteczek zapachowych (odorantów) do receptorów węchowych.