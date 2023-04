Długowieczność osiągniemy dzięki światłu? Naukowcy mają nowe dowody

Światło i wiązki laserów mogą nam pomóc w leczeniu nie tylko chorób psychicznych, ale i także fizycznych. Stosuje się ją szczególnie jako forma zwalczania bólu czy schorzeń kostnych i mięśniowych. Naukowcy z Uniwersytetu w Buffalo widzą w terapii światłem szansę na rozwój w leczeniu chorób serca jak zawał, czy wysokie ciśnienie. Wykorzystali do tego terapię zwaną fotobiomodulacją (PBM), jedną z najpopularniejszych form leczenia światłem laserowym.

Fotobiomodulacja to leczenie laserowym światłem podczerwonym o małej mocy

Naukowcy wiedzieli, że jeśli znajdą jakieś dowody na możliwe wykorzystanie terapii światłem w leczeniu schorzeń serca, mogą doprowadzić do przełomu. Tego typu terapia byłaby tańsza i mniej inwazyjna niż tradycyjne leczenie.

Chodziło o to, by sprawdzić, czy interwencja [terapią światłem] w średnim wieku może pozwolić ludziom uniknąć dalszego pogorszenia stanu serca związanego z wiekiem profesor Praveen Arany, w nocie prasowej Uniwersytetu w Buffalo

Terapia światłem może hamować rozwój chorób serca związanych z wiekiem

Badania przeprowadzili na grupie 14-miesięcznych myszy. Używali niewielkiej dawki światła z diody LED, dziennie przed dwie minuty, pięć dni w tygodniu. Zauważyli faktyczną poprawę funkcji serca. Chociażby widoczne było zmniejszenie grubości jego ścian, dzięki czemu mięsień stawał się bardziej elastyczny i lepiej pompował krew.

Podczas obserwowania ruchu myszy, naukowcy zaobserwowali również, że terapia światłem poprawiła ich koordynację nerwowo-mięśniową

Jedna z grup badanych myszy miała ciężkie choroby serca, które zwykle powodują u nich śmierć. Po leczeniu fotobiomodulacji rozwój chorób został zatrzymany, a wskaźnik przeżycia wzrósł z 43% do całych 100%.

Autorzy badań odkryli, że fotobiomodulacja zwiększała produkcję transformującego czynnika wzrostu beta (TGF-β1), który jest kluczowy w zwalczaniu dolegliwości związanych z wiekiem. Reguluje on aktywność komórek macierzystych czy układu odpornościowego.

Pokazuje to, że fotobiomodulacja nie tylko wpływa na poprawę funkcji serca, ale także cofa rozwoju chorób związanych z wiekiem. W prostych słowach terapia światłem może przyczyniać się do spowolnienia starzenia serca. To dałoby możliwość wydłużenia życia człowieka.

Droga do terapii światłem wydłużającej życie

Naukowcy z Uniwersytetu w Buffalo chcą kontynuować badania, prowadząc już testy kliniczne na ludziach. Podstawowo muszą się uporać z wymogiem konkretnych parametrów w terapii świetlnej. Aby fotobiomodulacja była skuteczna i bezpieczna, potrzebne jest światło o odpowiednim kolorze, a jego dawka i długość ekspozycji muszą być dokładnie wyliczone. Dlatego muszą wpierw ustalić odpowiednie parametry w leczeniu chorób serca u ludzi.

Te badania mają stanowić pierwszy krok w rozwoju terapii świetlnej jako łatwego narzędzia mogącego zapewnić ludziom lepsze zdrowie serca oraz dłuższe życie.