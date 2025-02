Po ataku Laskey trafił do Szpitala Królewskiego w Newcastle, gdzie lekarze stwierdzili całkowitą utratę wzroku w lewym oku, ponieważ kwas przeniknął przez wewnętrzną i zewnętrzną warstwę rogówki. Przez następne osiem miesięcy 43-letni mężczyzna przeszedł dwa przeszczepy awaryjne oraz trzy przeszczepy tkanek z łożyska , które pozwoliły lekarzom rozpocząć leczenie mające na celu przywrócenie wzroku.

Od pierwszego dnia powiedziano mi, że nie chodzi o uratowanie wzroku, tylko o uratowanie oka, a potem możemy pracować nad tym. Jestem bardzo wdzięczny matce, która zdecydowała się na darowanie swojego łożyska, aby pomóc osobom takim jak ja, które ryzykują utratą wzroku. To niesamowite, że nowe życie może pomóc tylu osobom w tak głęboki sposób, używając czegoś, co zazwyczaj jest wyrzucane

Przeszczepy z owodni to gamechanger

Przeszczepy z owodni są lekkimi, elastycznymi i prawie przezroczystymi arkuszami tkanek pozyskiwanymi z wewnętrznej warstwy łożyska. Mogą one leczyć uszkodzenia powierzchni oka, jednocześnie przynosząc korzyści przeciwzapalne. Każde darowane łożysko może zostać wykorzystane do produkcji 50-100 takich przeszczepów, które mogą również służyć do leczenia oparzeń i innych ran. Prof. Francisco Figueiredo, konsultant okulista z Newcastle Eye Centre, który leczył pacjenta, wyjaśnia: