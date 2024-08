Trwają testy lenakapawiru jako PrEP dla mężczyzn

Podobne badanie jest prowadzone także na grupie mężczyzn, jednak w tym przypadku na wyniki trzeba jeszcze poczekać. Ostateczne rezultaty tych testów spodziewane są do końca 2024 r. lub na początku 2025 r. Jeśli wyniki będą równie pozytywne, co w przypadku badań przeprowadzonych na grupie kobiet, firma złoży wnioski regulacyjne dotyczące lenakapawiru jako leku zalecanego w profilaktyce przedekspozycyjnej.

- Globalna epidemia HIV wciąż trwa — w 2022 r. przybyło 1,3 miliona nowych zakażeń, a istniejące doustne opcje PrEP, a nawet długo działający kabotegrawir do wstrzykiwań, jak dotąd nie wpłynęły na tak duży spadek liczby zakażeń. Czekaliśmy na inną opcję — wskazała Gandhi.

Na ten moment nie jest jasne, jak szybko od zakończenia badań na mężczyznach lek może zostać zatwierdzony przez organy regulacyjne i wyprodukowany, ani ile będzie kosztował — zwłaszcza w krajach o niskich i średnich dochodach. Badacze są jednak zgodni co do tego, że jeśli wszystko potoczy się zgodnie z planem, będzie to przełom w ochronie przed wirusem HIV.

