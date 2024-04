Usługi cyfrowe w Polsce cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem i dobrym przykładem jest tutaj ogromna popularność aplikacji mObywatel oraz e-dowodu osobistego. Już wkrótce do grona dostępnych platform dołączy kolejna, nad którą prace trwają od kilku lat i zostały zapoczątkowane jeszcze przez poprzedni rząd. Tym rozwiązaniem jest wyczekiwana e-Rejestracja.

Kiedy zostanie udostępniona e-Rejestracja?

e-Rejestracja miała wystartować w 2023 r. Tak się jednak nie stało i na dostępność tej platformy cały czas czekamy. Wygląda jednak na to, że czas oczekiwania dobiega pomału końca. Informacje na ten temat przekazała w radiowej "Trójce" ministerka zdrowia Izabela Leszczyna, która podała konkretny termin uruchomienia usługi.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem i nie dojdzie do ewentualnych opóźnień we wdrażaniu systemu, to e-Rejestracja zostanie oddana w ręce Polaków już 1 czerwca 2024 r.

To jeden ze środków do celu, jakim jest skrócenie kolejek. Drugim celem jest zbudowanie odpowiednich systemów informatycznych, którymi będą posługiwać się lekarze. ministerka zdrowia Izabela Leszczyna

System będzie wdrażany stopniowo

Warto jednak dodać, że e-Rejestracja nie wystartuje od razu w ogromnej skali i problem z kolejkami do lekarzy specjalistów nie zniknie jednego dnia, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Proces wdrażania platformy ma przebiegać etapami. To oznacza, że będzie wdrażany przez pewien czas i ma to odbywać się fazami.

W początkowej fazie działania e-Rejestracji będzie możliwe umawianie się tylko z lekarzami kilku specjalizacji, których to nie sprecyzowano. Platforma powinna skrócić kolejki i będzie to możliwe m.in. za sprawą "pilnowania", aby w systemie nie było pustych oraz niewykorzystanych okienek. Mają o to zadbać wyznaczeni do zadania specjalni koordynatorzy.

Co umożliwi e-Rejestracja?

Platforma e-Rejestracja pozwoli pacjentom na umawianie wizyt do lekarzy specjalistów i będzie to możliwe drogą cyfrową, ale nie tylko. Resort uruchomi również infolinię. Będzie ona przewidziana dla tych pacjentów, którzy nie korzystają z cyfrowych technologii.

System umożliwi także zarządzanie własnymi wizytami, w tym ich odwoływanie. W ten sposób w platfromie pojawi się informacja o zwolnionym okienku, z którego będzie mógł skorzystać inny pacjent.

Na pewno w tej kadencji dostępność do lekarzy będzie większa, a kolejki do lekarzy krótsze. komentuje ministerka zdrowia Izabela Leszczyna

Izabela Leszczyna wierzy, że e-Rejestracja spełni pokładane w niej nadzieje. Co prawda nie stanie się to od razu jednego dnia, ale z czasem system powinien funkcjonować coraz lepiej.