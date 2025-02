Eksperci: Rosną przypadki raka płuc wśród osób niepalących!

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez międzynarodowy zespół badawczy i opublikowanych na łamach czasopisma The Lancet Respiratory Medicine, chociaż coraz mniejszy odsetek ludzi na całym świecie pali papierosy, to jednocześnie zachorowania na raka płuc rosną, a szczególnie niepokojące wydają się one w grupie osób, które nigdy nie paliły papierosów.