Według WHO, rocznie choruje na nią nawet kilka milionów osób, z czego do 143 tysięcy umiera. Epidemia cholery, która wybuchła w Etiopii w 2022 roku, do dziś nie została opanowana. Do lutego 2024 roku chorowało już ponad 58 tysięcy osób, a ponad 700 zmarło. Region Amhara, gdzie znajduje się święte źródło, stał się jednym z epicentrów zakażeń, a woda, uznawana przez lokalnych wiernych za cudowną, okazała się poważnym zagrożeniem epidemiologicznym.