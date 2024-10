Fałszowali wyniki testów na COVID-19. Właściciel laboratorium się przyznał

W poniedziałek 2 października Departament Sprawiedliwości ogłosił porozumienie, w ramach którego Alvi przyznał się oficjalne do jednego z wielu postawionych mu zarzutów. Tym samym wziął odpowiedzialność za nieprawidłowe wystawienie rządowi federalnemu rachunku na kwotę 14 milionów dolarów za ponad 85 tys. testów w kierunku koronawirusa, które w rzeczywistości nigdy nie zostały przetworzone. Właścicielowi laboratorium grozi za to do 20 lat więzienia.

