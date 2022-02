W ostatnich latach słyszeliśmy o kilku sukcesach w zakresie badań nad przerwanym czy uszkodzonym rdzeniem kręgowym, które dają nadzieję na skuteczne terapie w przyszłości, jak choćby specjalny żel aplikowany na rdzeń kręgowy zaraz po wypadku, zapobiegający tworzeniu się blizn uniemożliwiających regenerację.



Kilka lat temu głośno było w naszym kraju również o operacji Dariusza Fidyka, której podjął się neurochirurg Paweł Tabakow. Ten za sprawą komórek pobranych z opuszki węchowej w mózgu i przeszczepianych do rdzenia znacząco poprawił komfort życia mężczyzny, który miał całkowicie przecięty rdzeń kręgowy, był sparaliżowany od pasa w dół i nie był w stanie nawet siedzieć. I chociaż do “normalnego" chodzenia jeszcze daleka droga, to pacjent wciąż ćwiczy chodzenie z pomocą chodzika i specjalnych ortez.



Technologiczno-medyczny cud? Ten implant może być przełomem

Teraz dowiadujemy się o jeszcze bardziej spektakularnym przypadku, a mianowicie pewnym włoskim pacjencie, który jest w stanie chodzić po wszczepieniu specjalnego implantu opracowanego przez szwajcarskich naukowców. Michel Roccati, bo o nim właśnie mowa, uległ przed 5 laty wypadkowi motocyklowemu, na skutek którego doszło do przerwania rdzenia kręgowego i całkowitej utraty czucia w nogach.



Jeszcze jakiś czas temu jego marzenia o ponownym chodzeniu musiałby pozostać w strefie marzeń, ale za sprawą elektrycznego implantu odzyskał samodzielność. Współpracę z naukowcami zaczął już rok po wypadku (im szybciej dojdzie do wyczepienia implantu i rehabilitacji, tym lepszy efekt), a obecnie może stać przez dwie godziny (dzięki czemu może bez problemu wziąć prysznic) i z pomocą chodzika (potrzebnego dla zachowania równowagi) przejść niemal kilometr bez zatrzymywania się.



Wstaję, idę gdziekolwiek chcę, mogę wchodzić po schodach - to niemal normalne życie komentuje pacjent w wypowiedzi dla BBC.

Jak łatwo się jednak domyślić, zawsze musi być jakieś “ale" i nie inaczej jest tym razem. Bo choć naukowcy podkreślają, że jeśli w kolejnych przypadkach technologia zademonstruje podobną skuteczność (w sumie implant otrzymało 9 osób), to posłuży jako baza dla przyszłych rozwiązań, ale na ten moment i w tej formie jest zbyt skomplikowana do wykorzystania w codziennym życiu.



Niemniej tempo odzyskiwania zdrowia przez pacjenta zaskoczyło samego neurochirurga, który podjął się wszczepienia implantu w jego rdzeń kręgowy i precyzyjnego osadzenia elektrod na pojedynczych włóknach nerwowych, czyli prof. Jocelyne Bloch z Laboratoire de Neurothérapies et Neuromodulation (LNTM).



A jak to wszystko działa? Kiedy nasz rdzeń kręgowy działa jak należy, przesyła z mózgu do nóg sygnały, dzięki którym jesteśmy w stanie je kontrolować. Jego uszkodzenie czy przerwanie prowadzi więc do osłabienia lub całkowitego braku sygnału - tak było w przypadku opisywanego pacjenta, ale za sprawą specjalnego implantu, wysyłającego sygnał bezpośrednio do nóg, z pominięciem rdzenia, ten może znowu chodzić.

Naukowcy podkreślają, że nie jest to terapia lecząca, bo umożliwia chodzenie tylko z włączonym implantem, a do tego wymaga 6 cm nieuszkodzonego rdzenia kręgowego i w przypadku większości pacjentów mowa będzie raczej o kilku krokach niż pełnoprawnym poruszaniu się. Co więcej, wciąż wymaga wielu badań w celu udowodnienia długoterminowej skuteczności i bezpieczeństwa, ale nie da się ukryć, że jest nadzieją na lepszą przyszłość.