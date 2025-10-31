Inteligentna szczepionka. Kurczy raka w sześć tygodni
Pojawiła się nowa nadzieja dla pacjentów chorujących na nowotwory głowy i szyi. Jak pokazują wyniki badania klinicznego zaprezentowane na kongresie Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) w Berlinie, eksperymentalny lek o nazwie amiwantamab potrafi znacząco zmniejszyć guzy u pacjentów, u których zawiodły dotychczasowe terapie, a efekty są widoczne już po sześciu tygodniach od rozpoczęcia leczenia.
Rak głowy i szyi to szósty najczęściej diagnozowany nowotwór na świecie, a przy tym bardzo trudny w leczeniu, zwłaszcza gdy wraca po chemioterapii czy immunoterapii. Dla wielu pacjentów oznacza to brak dalszych opcji, ale w najbliższej przyszłości może się to zmienić, a wszystko za sprawą leku nowej generacji o nazwie amiwantamab.
Jeden zastrzyk, potrójne działanie
Podawany w zastrzyku działa potrójnie, blokuje dwa kluczowe szlaki rozwoju raka, tj. EGFR i MET oraz aktywuje układ odpornościowy, by samodzielnie zaatakował guz. Co istotne, ten "inteligentny lek" nie wymaga wielogodzinnych wlewów dożylnych, podaje się go w formie zwykłego zastrzyku, co otwiera drogę do leczenia nawet poza szpitalem.
To może być prawdziwy przełom nie tylko w skuteczności, ale i w sposobie, w jaki opiekujemy się pacjentami
Działa u 76 proc. chorych
W badaniu Orig-AMI 4, finansowanym przez firmę Janssen, wzięli udział chorzy z 11 krajów, w tym z Wielkiej Brytanii. Wśród 86 pacjentów z nawrotowym lub przerzutowym rakiem głowy i szyi aż 76 proc. odnotowało zatrzymanie wzrostu guza lub jego zmniejszenie. Leczenie było dobrze tolerowane, a działania niepożądane określane jako łagodne.
Jednym z uczestników jest 59-letni Carl Walsh z Birmingham, u którego zdiagnozowano raka języka: "Przed terapią trudno było mi mówić i jeść, a ból był nie do zniesienia. Teraz obrzęk zniknął, mogę normalnie funkcjonować. Czasami zapominam, że w ogóle mam raka" - opisuje swoje doświadczenia.
Średni czas przeżycia bez progresji choroby wyniósł 6,8 miesiąca, co jak na tak zaawansowane przypadki stanowi istotny postęp. Lekarze podkreślają, że amiwantamab może stać się nowym standardem leczenia w sytuacjach, gdy dotychczasowa medycyna rozkłada ręce, a fakt, że można go podać w formie szybkiego zastrzyku, może całkowicie zmienić komfort życia pacjentów onkologicznych.