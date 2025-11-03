"Latająca Tesla" to projekt, o którym po raz pierwszy Elon Musk wspominał już ponad dekadę temu. Wygląda na to, że taki pomysł nie umarł i ciągle żyje. Rąbka tajemnicy szef firmy uchylił w trakcie show Joego Rogana, gdzie został zapytany o nowy model pojazdu Roadster.

Elon Musk zapowiada "latającą Teslę"

Joe Rogan zapytał Elona Muska o przekładaną premierę Tesli Roadster, którą zaprezentowano już w 2017 r. Dostawy samochodu miały ruszyć w 2020 r., ale po pięciu latach od zapowiadanego terminu nic takiego się nie wydarzyło.

Elon Musk w wywiadzie udzielał dosyć wymijające odpowiedzi, ale w końcu uchylił rąbka tajemnicy i powiedział:

Wiesz, mój przyjaciel Peter Thiel kiedyś pomyślał, że przyszłość miała być latającymi samochodami, ale my ich nie mamy. To znaczy, myślę, że jeśli Peter chce latający samochód, powinniśmy móc go kupić

Oczywiście Elon Musk nie ujawnił wszystkich szczegółów (i nie chciał tego robić), ale wierzy, że pojazd zostanie zaprezentowany jeszcze przed końcem tego roku. Ma to nastąpić w trakcie specjalnego pokazu demonstracyjnego.

Latająca Tesla z "szaloną technologią"

Elon Musk powiedział, że nawet nie wie, czy to jest samochód. Dodał, że "latająca Tesla" niby wygląda jak auto, ale to coś innego. Przy okazji dowiadujemy się, że w pojeździe zaimplementowano "szaloną technologię", której to szczegóły też nie są znane.

Jakiś czas temu Tesla rozważała wykorzystanie silników SpaceX, które znamy z rakiet drugiej firmy. Nie wiadomo jednak, do czego nawiązuje ta wspomniana przez Muska "szalona technologia". Może to być coś innego. Szef firmy nie odpowiedział też na pytania związane z ewentualnym systemem chowanych skrzydeł czy nawiązaniem do VTOL, czyli samolotów pionowego startu i lądowania.

"Latająca Tesla" po raz pierwszy została wspomniana przez Elona Muska już w 2014 r., ale później o projekcie zrobiło się cicho. Na więcej szczegółów trzeba poczekać, ale możliwe, że pojazd rzeczywiście ujrzy światło dzienne jeszcze w tym roku.

