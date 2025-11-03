Projekt COMMANDS, finansowany przez Europejski Fundusz Obronny (EDF) i koordynowany przez Sener Aerospace & Defence, koncentruje się na zwiększeniu autonomii, bezpieczeństwa i efektywności wojskowych konwojów transportowych. Podczas ostatniego pokazu w Sewilli zaprezentowano pierwszy opracowany w jego ramach bezzałogowy konwój logistyczny o wstępnej zdolności operacyjnej, który potrafi działać z ograniczonym nadzorem człowieka w dynamicznych warunkach pola walki.

Autonomiczny konwój logistyczny. Pierwszy taki w Europie

Zautomatyzowane pojazdy naziemne wykonywały skoordynowane manewry, wykorzystując systemy percepcji i nawigacji oparte na sztucznej inteligencji. Dzięki temu konwój potrafił dostosowywać się do zmieniających się warunków terenowych i taktycznych, zachowując przy tym pełną synchronizację z pojazdami załogowymi. Jak podkreśla przedstawiciel firmy Sener, projekt jest "decydującym krokiem naprzód w dziedzinie autonomii i efektywności konwojów logistycznych", a jego efekty umacniają europejską zdolność do tworzenia własnych suwerennych technologii obronnych.

To osiągnięcie, zrealizowane w Hiszpanii, wzmacnia zdolności obronne Europy i stanowi punkt zwrotny w rozwoju taktycznej mobilności oraz koordynacji operacyjnej sił sojuszniczych

Technologie przyszłości na polu walki

Kluczowym elementem pokazu była autorska platforma Naviground, opracowana przez Sener Aerospace & Defence, która umożliwia automatyzację pojazdów logistycznych, zarówno załogowych, jak i bezzałogowych. System ten zaprezentował m.in. funkcję "follow-me", w której pojazdy autonomiczne precyzyjnie odwzorowują ruch prowadzącego pojazdu, zachowując bezpieczne odległości i trasę przejazdu.

Naviground został zintegrowany z systemem Indra Battle Management System (BMS), stosowanym m.in. w transporterach opancerzonych ASCOD. Interoperacyjność zapewniają standardy NATO GVA 10 i STANAG 4609, które umożliwiają wymianę danych, wspólne zarządzanie sytuacyjne i koordynację działań pomiędzy jednostkami załogowymi i bezzałogowymi.

Dodatkowo zaprezentowano autonomiczny pojazd "ostatniej mili", oparty na podwoziu IVECO Defence Vehicles, zaprojektowany do dostarczania zaopatrzenia w trudno dostępne rejony pola walki. A chodzi o pojazdy wykorzystywane na końcowym etapie dostaw lub przemieszczania wojsk, gdy główne jednostki transportowe, np. ciężarówki, pojazdy opancerzone, śmigłowce czy okręty, nie mogą już bezpiecznie lub efektywnie dotrzeć do miejsca docelowego. To małe lekkie, często autonomiczne pojazdy przeznaczone do dostarczenia zaopatrzenia, amunicji, paliwa, medykamentów lub ewakuacji rannych na ostatnich kilometrach trasy - zazwyczaj w strefie walki, w trudno dostępnym lub zagrożonym terenie.

W stronę europejskiej suwerenności technologicznej

Przez ostatnie trzy lata konsorcjum COMMANDS, w skład którego wchodzą liczni partnerzy przemysłowi i technologiczni z całej Europy, rozwijało zaawansowane rozwiązania z zakresu autonomicznej mobilności i sztucznej inteligencji. Prace prowadzone były w ścisłej współpracy z operatorami wojskowymi, co zapewniło ich praktyczne dopasowanie do rzeczywistych potrzeb pola walki. Sener podkreśla, że projekt jest dowodem na skuteczność europejskiego podejścia do innowacji obronnych, które łączy doświadczenie przemysłu z wizją samodzielnego rozwoju technologicznego, uniezależnionego od dostaw spoza Europy.

