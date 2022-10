Badanie obejmowało analizę DNA ponad pięciu mln ludzi. Dzięki czemu udało się zgromadzić ponad 12 000 wariantów genów, które odgrywają rolę w tym, jak jesteśmy wysocy. Międzynarodowy zespół naukowy pracował prawie 20 lat nad przeprowadzeniem badań, których wyniki ukazały się w prestiżowym czasopiśmie naukowym Nature .

Wzrost determinowany jest przez genetykę, zatem oczywiste było, że setki, czy tysiące wariantów genów odgrywało decydującą rolę w tej materii. By skatalogować tak złożone cechy należało mieć olbrzymi zbiór danych.

Nawet najbardziej optymistyczni spośród nas nie sądzili, że tak szybko osiągniemy taki sukces. Kiedy stało się jasne, że GWAS (badania asocjacyjne całego genomu - red.) będzie możliwy, zawsze upewniałem się, że w każdym przemówieniu, które mówiłem, nie ma mowy, abyśmy zdobyli wystarczającą ilość informacji, aby przewidzieć wzrost osoby dorosłej. Ale odnieśliśmy sukces przekraczający nasze najśmielsze marzenia dr Joel Hirschhorn z Broad Insitute

Warianty genów mające wpływ na wzrost miały tendencję do skupiania się w regionach obejmujących tylko 20 proc. genomu. Do tej pory naukowcy uważali, że będą one szeroko rozprzestrzenione w całym genomie. Hirschhorn sugeruje ponadto, że zdobyta wiedza może mieć zastosowanie kliniczne. W przyszłości przewidywany genetycznie wynik wzrostu może potencjalnie zostać dodany do rutynowego monitorowania zdrowia dzieci. Mogłoby to pomóc we wczesnej diagnozie chorób genetycznych.

Według naukowców określenie wariantów genów odpowiedzialnych np. za depresję, czy schizofrenię jest znacznie trudniejsze do wskazania w badaniach genetycznych. Jednakże nowo otrzymane wyniki dowodzą, że nie jest to niemożliwe, jeśli zbierze się wystarczająco dużo próbek. Największym ograniczeniem tej metody jest brak różnorodności w danych DNA. W przeprowadzonych badaniach około 4 mln próbek pochodziło od osób pochodzenia europejskiego, co wskazuje na to, że wyniki są dokładne tylko dla niektórych populacji.

- Badania genetyczne są rewolucyjne i mogą stanowić klucz do rozwiązania wielu globalnych problemów zdrowotnych - ich potencjał jest niezwykle ekscytujący. Jeśli uda nam się zmapować określone części genomu do pewnych cech, otwiera wówczas drzwi do szeroko zakrojonych, ukierunkowanych, spersonalizowanych zabiegów, które mogą przynieść korzyści ludziom na całym świecie - powiedziała dr Erin Marouli z Queen Mary University of London.