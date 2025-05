Zespół dr Jeevishy Bajaj wykazał, że komórki białaczkowe nie potrafią samodzielnie produkować tauryny i zamiast tego przechwytują ją z mikrośrodowiska szpiku kostnego , korzystając z transportera tauryny kodowanego przez gen SLC6A6. Dzięki narzędziom genetycznym badaczom udało się zablokować wzrost białaczki w modelach mysich oraz w ludzkich próbkach komórek nowotworowych, uniemożliwiając taurynie dostanie się do komórek rakowych.

Jesteśmy bardzo podekscytowani wynikami, ponieważ pokazują one, że blokowanie pobierania tauryny przez komórki białaczkowe może być nowym kierunkiem leczenia tych agresywnych chorób

Dalsze badania wykazały, że gdy komórki nowotworowe przyswajają taurynę, dochodzi do aktywacji glikolizy, czyli rozkładu glukozy w celu produkcji energii - jest to proces, który intensyfikuje wzrost nowotworu. Jak dodaje dr Jane Liesveld, współautorka publikacji i onkolog kliniczna, te badania pokazują, że "lokalne stężenia tauryny w szpiku kostnym mogą sprzyjać rozwojowi białaczki, co sugeruje ostrożność w stosowaniu suplementacji tauryną w wysokich dawkach".