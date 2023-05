Kształt naszego nosa możemy zawdzięczać Neandertalczykom? Nowe badania

Mamy nosy po Neandertalczykach

Brytyjscy naukowcy przebadali aż 6000 wolontariuszy z Ameryki Łacińskiej, mających pochodzenie rdzenne południowoamerykańskie, mieszane europejskie i mieszane afrykańskie. Porównywali ich informacje genetyczne ze zdjęciami twarzy. Celem było wyłapanie związków różnych cech twarzy z obecnością markerów genetycznych.

Łącznie zidentyfikowali 33 regiony genomów związane z kształtem twarzy. Jednak szczególną uwagę przykuł jeden genom, ATF3. W badaniach odkryto, że głównie wśród osób z rdzennym południowoamerykańskim pochodzeniem, materiał genetyczny w ATF3 przyczyniał się do zwiększenia wysokości nosa. Najbardziej charakterystyczną cechą ATF3 jest to, że odziedziczyliśmy go właśnie po Neandertalczykach.

Zdjęcie Większość badań genetycznych dotyczących różnorodności ludzi badała geny Europejczyków. Nowe badanie jest jednym z przykładów wyjścia poza ten schemat / HENDRIK SCHMIDT /DPA/ dpa Picture-Alliance via AFP

Pozostałość doboru naturalnego

Co ciekawe jest to już drugi dowód na to, że gatunki odrębne Homo Sapiens zostawiły w naszym materiale genetycznym elementy, które kształtują wygląd. Jak podaje portal Medical News, w 2021 roku ten sam zespół naukowców odkrył, że część ludzi odziedziczyła kształt swoich ust po tzw. Denisowianach.

Autorzy badań mówią, że przetrwanie ATF3 do naszych czasów to wynik swoistej selekcji naturalnej. Wyższy nos mógł pomóc naszym przodkom zaludniającym tereny poza Afryką przystosować się do zimniejszych i wilgotniejszych warunków. Stąd "dar" od Neandertalczyków okazał się niezwykle przydatny.

Od dawna spekuluje się, że kształt naszych nosów jest determinowany przez dobór naturalny; ponieważ nasze nosy mogą pomóc nam regulować temperaturę i wilgotność powietrza, którym oddychamy, różne kształty nosów mogą być lepiej dostosowane do różnych klimatów, w których żyli nasi przodkowie. Gen, który tu zidentyfikowaliśmy, mógł zostać odziedziczony po Neandertalczykach, aby pomóc ludziom przystosować się do chłodniejszego klimatu, gdy nasi przodkowie wyprowadzili się z Afryki - doktor Qing Li, główny autor badań