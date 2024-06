Lekarz w Rzymie, pacjent w Pekinie. Przełomowa zdalna operacja

Problemem jest jednak komunikacja, która musi być niezawodna, bo najdrobniejsze nawet opóźnienie może czasem zdecydować o życiu bądź śmierci pacjenta. Tym razem obyło się jednak bez jakichkolwiek przeszkód i jak przekonuje Zhanga Xu, chociaż od pacjenta dzieliło go ponad 8100 km, cały proces przebiegł sprawnie i przypominał tradycyjny zabieg.

Dla mnie było to prawdziwie historyczne przeżycie, historyczny moment. Fakt, że udało mu się tego dokonać w Rzymie, bardzo, bardzo nas cieszy przyznał Vito Pansadoro z Challenges in Laparoscopy, Robotics and AI.

Tak tworzy się historia medycyny

Pomyślnie przeprowadzona operacja z użyciem robota to krok na miarę transformacji, ukazujący potencjał przyszłych zastosowań zarówno w kontekście cywilnym, jak i wojskowym. A że naukowcy mieli już okazję sprawdzić to pierwsze zastosowanie, w kolejnym kroku spróbują drugiego, przenosząc się do obszaru wojskowej medycyny polowej.



Co ciekawe, to nie pierwszy raz, kiedy słyszymy o zdalnych zabiegach chirurgicznych, bo w 2021 roku pacjent cierpiący na chorobę Parkinsona przeszedł pierwszą w Chinach zdalną operację na ludzkim mózgu, a od tego czasu przeprowadzono kilka podobnych zabiegów, ale żadna nie wykraczała poza terytorium Państwa Środka.